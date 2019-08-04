Аэропорт Сан-Франциско отказался от пластиковых бутылок

Международный аэропорт Сан-Франциско намерен запретить продажу пластиковых бутылок с водой. Об этом говорится в заявлении аэропорта, опубликованном в субботу, 3 августа.

«Вы уже слышали? Мы отказываемся от использования одноразовых материалов. С 20 августа магазины, закусочные и зоны отдыха перестанут продавать пластиковые бутылки с водой», – отмечается в сообщении в Twitter аэропорта, передает korrespondent.net.

На территории воздушной гавани будет только разрешена продажа бутылок с возможностью многократного использования. Речь, в частности, идет об алюминии и стекле.