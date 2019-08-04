Аэропорт Сан-Франциско отказался от пластиковых бутылок

Международный аэропорт Сан-Франциско намерен запретить продажу пластиковых бутылок с водой. Об этом говорится в заявлении аэропорта, опубликованном в субботу, 3 августа.
«Вы уже слышали? Мы отказываемся от использования одноразовых материалов. С 20 августа магазины, закусочные и зоны отдыха перестанут продавать пластиковые бутылки с водой», – отмечается в сообщении в Twitter аэропорта, передает korrespondent.net.
На территории воздушной гавани будет только разрешена продажа бутылок с возможностью многократного использования. Речь, в частности, идет об алюминии и стекле.
| 2019-08-04T08:20:43+00:00 4 августа 2019, 09:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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