Аэропорт Куала-Лумпур заработал после сбоя систем

Самый большой в Малайзии аэропорт в Куала-Лумпур заработал в штатном режиме после сбоя в электронных системах управления. Об этом в воскресенье, 25 августа, пишет ТАСС со ссылкой на представителей воздушной гавани.

«Все системы, в том числе регистрации пассажиров и багажа, общедоступный интернет и прочее, работают в штатном режиме», — указывается в сообщении. При том, что причины случившегося пока не раскрываются, представители аэропорта сказали, что сбои не связаны с хакерскими атаками.

Сбои в системах управления зафиксировали в ночь на 22 августа. В результате были задержаны десятки рейсов, как внутренних, так и международных. Аэропорт Куала-Лумпура является одним из основных транспортных хабов в Юго-Восточной Азии.

6 июне сообщалось, что Международный аэропорт Митига в ливийской столице Триполи начал работать в штатном режиме после того, как подвергся авиаудару (iz.ru)

| 2019-08-25T13:16:56+00:00 25 августа 2019, 12:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss