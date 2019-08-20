Аэропорт Кишинева стал собственностью Ротшильда

Новым владельцем международного аэропорта столицы Молдовы Кишинева стал Натаниэль Ротшильд — представитель династии Ротшильдов, занимающейся банковским делом и инвестициями с конца 18-го века. Об этом говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

В документе отмечается, что международный аэропорт Кишинева «произвел потрясающее впечатление на мистера Ротшильда» — младшего из «четырех детей и единственного сына лорда Джэйкоба Ротшильда и Серены Мэри Данн, внучки сэра Джэймса Данна, канадского финансиста и магната». Личное состояние Натаниэля Ротшильда журнал Forbes в 2012 году оценил в один миллиард долларов.