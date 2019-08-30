«Аэрофлот» заявил о планах получить еще десять SSJ 100 в конце года

Обсуждение контракта на поставку ста новых SSJ 100 для «Аэрофлота» находится в финальной стадии, к концу 2019 года компания планирует получить десять самолетов, заявил замгендиректора «Аэрофлота» по коммерции и финансам Андрей Чиханчин.

«Сейчас мы активно обсуждаем контракт, на мой взгляд, мы на финальной стадии обсуждения. К концу года мы будем готовы принять десять самолетов. Сейчас идет процесс согласования корпоративных процедур», — сказал Чиханчин в ходе телефонной конференции для инвесторов в пятницу, пишет interfax.ru.

В настоящее время в парке «Аэрофлота» 49 «суперджетов». До катастрофы в «Шереметьево» 5 мая их было 50. В сентябре прошлого года перевозчик подписал рамочное соглашение с ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» на поставку еще ста SSJ 100 в 2019-2026 годах.

| 2019-08-30T15:40:18+00:00 30 августа 2019, 16:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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