«Аэрофлот» опроверг сообщения о встрече самолета с НЛО

Информация о том, что пилот авиакомпании «Аэрофлот» сообщил диспетчерам об НЛО, не соответствует действительности, сказал РИА Новости представитель компании.

Ранее несколько телеграм-каналов сообщили, что пилот «Аэрофлота» якобы сообщил диспетчерам об НЛО в виде трех шаров, которые он увидел в небе над Москвой.

«Официальных сообщений от экипажа не поступало, таким образом, распространяемая телеграм-каналами информация является очередным фейком», — сказал представитель компании, попросив при подготовке материалов «пользоваться достоверной и официально проверенной информацией».