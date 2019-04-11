«Аэрофлот» опроверг сообщения о встрече самолета с НЛО

Информация о том, что пилот авиакомпании «Аэрофлот» сообщил диспетчерам об НЛО, не соответствует действительности, сказал РИА Новости представитель компании.

Ранее несколько телеграм-каналов сообщили, что пилот «Аэрофлота» якобы сообщил диспетчерам об НЛО в виде трех шаров, которые он увидел в небе над Москвой.

«Официальных сообщений от экипажа не поступало, таким образом, распространяемая телеграм-каналами информация является очередным фейком», — сказал представитель компании, попросив при подготовке материалов «пользоваться достоверной и официально проверенной информацией».

| 2019-04-11T01:40:04+00:00 11 апреля 2019, 09:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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