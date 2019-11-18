Адвокаты Ассанжа попросили суд предоставить ему доступ к интернету

Новое процедурное слушание по делу об экстрадиции в США основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа состоялось в понедельник в Вестминстерском магистратском суде Лондона. Как сообщает информагентство Press Association, в ходе заседания адвокаты австралийца заявили о необходимости предоставить их клиенту доступ к интернету, чтобы у Ассанжа была возможность готовиться к своей защите.

«Мы усиленно готовимся к рассмотрению этого крайне сложного дела, однако одним из главных препятствий для нас является то, что у господина Ассанжа нет доступа к тому, что ему необходимо, чтобы изучать собственное дело. После занявшей много месяцев борьбы ему был предоставлен компьютер, но не такой, с помощью которого он мог бы готовиться к предстоящим слушаниям», — заявила судье адвокат Ассанжа Гарет Пирс. Впоследствии она уточнила, что с помощью предоставленной ему техники ее клиент не может выйти в интернет, чтобы изучать необходимую юридическую информацию и историю рассмотрения похожих судебных случаев.

Отвечая на ремарку представителя защиты, судья заявила, что не обладает необходимыми полномочиями для того, чтобы изменить условия содержания Ассанжа под стражей.

Новые слушания по делу австралийца состоятся 13 и 19 декабря. Согласно британским законам, при рассмотрении дел об экстрадиции, подсудимые должны появляться перед судом не реже, чем раз в 28 дней. На нынешнем слушании Ассанж присутствовал по видеосвязи из тюрьмы Белмарш.(ТАСС)