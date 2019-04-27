Адвокаты Ассанжа подали в суд на власти Эквадора

После выдворения основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из посольства Эквадора в Лондоне его адвокаты обвинили власти южноамериканской страны в вымогательстве.

Как сообщает AFP, защита журналиста подала иск в один из судов Испании в отношении группы испанских граждан, а также МИД и британского посольства Эквадора.

Отмечается, что указанные субъекты требовали у Ассанжа $3,3 млн за то, чтобы не публиковать личные документы и видео главы WikiLeaks. Именно эти данные легли в основу обвинений в «шпионаже» против Ассанжа.