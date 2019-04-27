Адвокаты Ассанжа подали в суд на власти Эквадора

После выдворения основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из посольства Эквадора в Лондоне его адвокаты обвинили власти южноамериканской страны в вымогательстве.

Как сообщает AFP, защита журналиста подала иск в один из судов Испании в отношении группы испанских граждан, а также МИД и британского посольства Эквадора.

Отмечается, что указанные субъекты требовали у Ассанжа $3,3 млн за то, чтобы не публиковать личные документы и видео главы WikiLeaks. Именно эти данные легли в основу обвинений в «шпионаже» против Ассанжа.

| 2019-04-27T23:59:22+00:00 28 апреля 2019, 00:57|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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