Адвокаты Ассанжа изучают запрос США о его участии в слушаниях

Адвокаты основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа изучают запрос со стороны комитета сената США по разведке дать показания в части предполагаемого вмешательства со стороны России в американские выборы в 2016 году, но хотели бы иметь гарантии его безопасности, сообщил РИА Новости представитель юристов Ассанжа.

«Запрос специального комитета сената США подтверждает их заинтересованность в показаниях от господина Ассанжа. Следствие попросило его явиться лично в удобное для обеих сторон время и место. Мы серьезно рассматриваем это предложение, но должны гарантировать господину Ассанжу защиту», — говорится в заявлении юриста Дженнифер Робинсон, направленном РИА Новости.
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| 2018-08-09T20:42:38+00:00 10 августа 2018, 00:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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