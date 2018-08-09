Адвокаты Ассанжа изучают запрос США о его участии в слушаниях

Адвокаты основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа изучают запрос со стороны комитета сената США по разведке дать показания в части предполагаемого вмешательства со стороны России в американские выборы в 2016 году, но хотели бы иметь гарантии его безопасности, сообщил РИА Новости представитель юристов Ассанжа.

«Запрос специального комитета сената США подтверждает их заинтересованность в показаниях от господина Ассанжа. Следствие попросило его явиться лично в удобное для обеих сторон время и место. Мы серьезно рассматриваем это предложение, но должны гарантировать господину Ассанжу защиту», — говорится в заявлении юриста Дженнифер Робинсон, направленном РИА Новости.