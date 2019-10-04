Адвокатская палата Турции поддержит освобождение Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева

Адвокатская палата Турции поддержит освобождение азербайджанских заложников Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева

Об этом президент адвокатской палаты Турции Метин Фейзиоглу сказал, выступая на международной конференции «Сильная и авторитетная адвокатура – вызовы современности», проходящей в Баку при совместной организационной поддержке Коллегии адвокатов Азербайджана и Германского общества по международному сотрудничеству в рамках юбилейных мероприятий в связи с адвокатской профессией в Азербайджане, сообщает в пятницу Trend.

Он подчеркнул, что Коллегия адвокатов Азербайджана и Адвокатская палата Турции заявят всему миру об оккупации Арменией азербайджанских земель, несправедливости, с которой столкнулся Азербайджан.

В заключение он подчеркнул, что Адвокатская палата Турции всегда готова оказать поддержку Коллегии адвокатов Азербайджана, если к ним обратятся по вопросу освобождения граждан Азербайджана Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева.