Адвокат Трампа заявил, что докажет причастность Байдена к коррупции на Украине

Адвокат американского лидера Дональда Трампа Рудольф Джулиани намерен вскоре опубликовать материалы, которые призваны доказать причастность бывшего вице-президента США Джозефа Байдена к коррупции на Украине. Об этом Джулиани сообщил в четверг в Twitter.

«Американцы узнают, что Байден и другие официальные лица из администрации [экс-президента США Барака] Обамы содействовали увеличению масштабов коррупции на Украине в период с 2014 года по 2016 год. Все доказательства этого вскоре будут представлены», — отметил адвокат. Джулиани также выразил уверенность в том, что Байден, будучи вице-президентом США, был причастен к «преступной деятельности» на Украине.

В другом сообщении в Twitter Джулиани выступил с утверждением, что во время пребывания Обамы на посту президента «Счетная палата на Украине выявила предполагаемое нецелевое использование средств США в размере $5,3 млрд». Как подчеркнул адвокат, в то время Байден курировал вопросы, касающиеся отношений между Вашингтоном и Киевом.

По утверждению Джулиани, посольство США в Киеве тогда «призвало украинскую полицию не проводить расследование». Адвокат не привел других подробностей, но заверил, что сделает это позже.(ТАСС)