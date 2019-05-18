Адвокат Трампа возмутился заявлением Коломойского

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани возмутился, что олигарх Игорь Коломойский после приезда в Украину угрожал двум американским гражданам. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter 18 мая.

«Как только он вернулся, он угрожал двум американским гражданам. Представители Коломойского и враги президента Трампа консультируют новоизбранного президента. Будет ли он арестован?», — написал Джулиани.

Накануне в интервью Коломойский назвал аферистами двух американцев — Льва Парнаса и Игоря Фрумана, которые «собирают с людей деньги», прикрываясь связями с Джулиани.

| 2019-05-19T01:09:01+00:00 19 мая 2019, 05:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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