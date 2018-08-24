Адвокат Трампа предупредил об угрозе восстания в США

Адвокат президента США Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани в интервью телеканалу Sky Newsзаявил о возможности восстания в США, в случае если глава Белого дома будет отстранен от должности в результате импичмента.

По словам Джулиани, сместить действующего президента США со своего поста можно только по политическим мотивам, и в таком случае «американский народ устроит восстание».

Ранее Трамп заявил, что если демократы получат большинство в конгрессе по итогам промежуточных выборов в ноябре и проведут процедуру импичмента, то международные рынки ждет обвал.

 

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| 2018-08-24T08:27:46+00:00 24 августа 2018, 10:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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