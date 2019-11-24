Адвокат Трампа хранит в сейфе компромат на семью Байдена

Личный адвокат американского президента Дональда Трампа Руди Джулиани заявил на своей странице в Twitter о том, что он подстраховался на случай своего внезапного исчезновения.

Отметим, что Джулиани ранее сообщил в эфире Fox New, sчто ему приходилось неоднократно слышать предположения о том, что при необходимости Трамп «пожертвует» им.

При этом адвокат уверен, что его отношения с президентом США не ухудшатся. Однако на всякий случай Джулиани обзавелся своего рода «страховкой», если все же это произойдет.

Речь идет о компромате на семью бывшего вице-премьера США и кандидата в президенты страны Джо Байдена.

«Заявление, которые я несколько раз делал по поводу наличия страховки, на случай если буду принесен в жертву, (было сказано) с сарказмом и относится к документам в моем сейфе о четырех десятилетиях извлечения семьей Байденов финансовой выгоды из служебного положения», — написал Джулиани.

Адвокат пояснил, что если он исчезнет, то эти документы будут сразу же обнародованы.

Напомним, что представители Демократической партии заподозрили Трампа в давлении на Украину. По мнению демократов, глава Белого дома потребовал, чтобы Киев инициировал расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера.

При этом в партии также предполагают, что адвокат Джулиани принимал активное участие в этом деле. В свою очередь Трамп отвергает эти обвинения (aif.ru)