Адвокат просит отпустить под залог Пола Уилана

Адвокат бывшего американского морского пехотинца, арестованного в России по подозрениям в шпионаже, подал жалобу в московский суд, в которой просит освободить его подзащитного под залог.

Как передает Голос Америки, об этом сообщили в четверг российские информагентства со ссылкой на сотрудников суда.

Бывший американский морской пехотинец Пол Уилан, который также является обладателем британского паспорта, был задержан сотрудниками ФСБ 28 декабря.

Его родные заявляют о его невиновности, утверждая, что он приехал в Москву на свадьбу.

Как сообщают информагентства, суд получил жалобу адвоката, но дата ее рассмотрения еще не назначена.