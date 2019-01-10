Адвокат просит отпустить под залог Пола Уилана

Адвокат бывшего американского морского пехотинца, арестованного в России по подозрениям в шпионаже, подал жалобу в московский суд, в которой просит освободить его подзащитного под залог.

Как передает Голос Америки, об этом сообщили в четверг российские информагентства со ссылкой на сотрудников суда.

Бывший американский морской пехотинец Пол Уилан, который также является обладателем британского паспорта, был задержан сотрудниками ФСБ 28 декабря.

Его родные заявляют о его невиновности, утверждая, что он приехал в Москву на свадьбу.

Как сообщают информагентства, суд получил жалобу адвоката, но дата ее рассмотрения еще не назначена.

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| 2019-01-10T16:05:40+00:00 10 января 2019, 18:12|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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