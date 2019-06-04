Адвокат или хулиган?

1 июня 2019 года РадиоАзадлыг сообщило, что один из членов Коллегии адвокатов подвергся насилию со стороны сотрудников полиции: «Орхан Кенгерли явился в отделение полиции для встречи со своим подзащитным. Он представил адвокатское удостоверение и ордер. Его оскорбили и потребовали выйти из отделения. Когда он выразил протест, 4-5 человек напали на него, избили и заключили в камеру, где находился его подзащитный. Его продержали там до вечера», — сообщило РадиоАзадлыг .

В тот же день заместитель начальника пресс-службы Министерства, полковник Орхан Мансурзаде заявил, что сообщения об избиении адвоката в отделении полиции являются необоснованными, предвзятыми и носят характер самозащиты: «Дело в том, что жительница поселка Бинагади обратилась в отдел полиции №4 и сообщила, что из ее дома совершена кража. В результате проведенных сотрудниками отдела оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый в совершении кражи, который приходится родственником пожаловавшейся женщины. В связи с этим в следственном отделе Управления полиции Бинагадинского района было возбуждено уголовное дело. Задержанный признался в совершении кражи. Часть украденных денег он передал следствию в качестве вещественных доказательств. В этот же день знакомый адвокат подозреваемого, который не представился и не предоставил соответствующий ордер, попытался необоснованно и незаконно вмешаться в ход расследования. Кроме того, он оскорбил сотрудников полиции, исполняющих свои законные служебные обязанности, нарушил нормальный рабочий режим отделения». Заместитель начальника пресс- службы сказал, что в отделе адвокату разъяснили его незаконные действия: «В ходе расследования было установлено, что он является адвокатом Орханом Кенгерли. Сотрудники полиции предупредили о неприемлемости его действий. Его действия были классифицированы и оформлены по статье 510 (мелкое хулиганство) Кодекса об административных проступках. В его отношении был составлен протокол по указанной статье, который был передан на рассмотрение районного суда».

О. Мансурзаде отметил, что адвокат намеренно распространяет такого рода противоречивую информацию для сокрытия своих деяний и страховки: «В связи с этим вопросом Орхан Кенгерли обратился в районную прокуратуру» (ONA).

Для выяснения обстоятельств случившегося и получения подробной информации, мы обратились в 4-е отделение управления полиции Бинагадинского района, в котором, согласно информации СМИ, и был избит адвокат. Дежурный отделения Искендеров отказался ответить на наши вопросы.

«Я ничего не могу сказать по этому поводу. В связи со случившимся проводится дознание», — заявил он.

Попытки # получить информацию в Управлении полиции Бинагадинского района тоже не увенчались успехом. Дежурный управления полиции Бинагадинского района Мамишов также отказался ответить на наши вопросы: «Проводится дознание. Дождитесь результатов».

Если дознание не окончено, то на каком основании пресс- служба МВД заявляет о том, что адвокат «нарушил нормальный рабочий режим отделения»?

С этим вопросом мы обратились к руководителю пресс- службы МВД Эхсану Захидову, но он, услышав вопрос, просто бросил трубку.

Мы также связались с самим адвокатом Орханом Кенгерли, который обвиняется в совершении хулиганских действий. «Пресс- служба МВД заявляет, что в отношении меня был составлен протокол по статье о мелком хулиганстве. Однако составление протокола требует моего допроса. Но никакого допроса не было. После составления протокола, согласно действующему законодательству, полиция должна была обратиться в Бинагадинский суд в связи с моим арестом. Но такого обращения не было сделано», — сказал # адвокат.

По словам члена Коллегии адвокатов Эльмара Сулейманова , если в ходе дознания будет установлена виновность Орхана Кенгерли, то в этом случае должно быть принято решение о возбуждении уголовного дела. «Если же виновность Кенгерли не будет установлена, то должно быть принято решение об отказе от возбуждения уголовного дела».

Комментируя заявление пресс-службы МВД, Эльмар Сулейманов сказал: «Заявление МВД о виновности адвоката, сделанное до окончания дознания, дает основания сомневаться в его объективности».