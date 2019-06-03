Адвокат Ассанжа прокомментировал запрос шведской прокуратуры о его аресте

Шведский адвокат Джулиана Ассанжа Пер Самуэльссон полагает, что единственная причина, которая есть у шведской прокуратуры для ареста основателя WikiLeaks, — это желание конкурировать с США по запросу об экстрадиции, передает РИА Новости.
В понедельник суд выслушал аргументы защиты и обвинения по поводу запроса прокуратуры о заочном аресте Ассанжа. Ожидается что решение суда будет объявлено в 16.00 по местному времени.
«Арест как мера пресечения имеет смысл, если подозреваемый может сбежать. На сегодняшний день это не имеет смысла, поскольку Ассанж находится в тюрьме, он уже лишен свободы», — заявил Самуэльссон в ходе выступления в суде.
Он подчеркнул, что тот факт, что Ассанж находится в Великобритании, не является решающим, поскольку его местонахождение известно и есть возможность связи с ним. Он добавил, что, в соответствии со шведским законодательством, суд не может арестовать кого-либо для того, чтобы «помощь официальной организации, в данном случае — прокуратуре».
| 2019-06-03T15:35:29+00:00 3 июня 2019, 18:47|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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