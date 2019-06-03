Адвокат Ассанжа прокомментировал запрос шведской прокуратуры о его аресте

«Арест как мера пресечения имеет смысл, если подозреваемый может сбежать. На сегодняшний день это не имеет смысла, поскольку Ассанж находится в тюрьме, он уже лишен свободы», — заявил Самуэльссон в ходе выступления в суде.

Он подчеркнул, что тот факт, что Ассанж находится в Великобритании, не является решающим, поскольку его местонахождение известно и есть возможность связи с ним. Он добавил, что, в соответствии со шведским законодательством, суд не может арестовать кого-либо для того, чтобы «помощь официальной организации, в данном случае — прокуратуре».