Адвокат Ассанжа прокомментировал запрос шведской прокуратуры о его аресте

Шведский адвокат Джулиана Ассанжа Пер Самуэльссон полагает, что единственная причина, которая есть у шведской прокуратуры для ареста основателя WikiLeaks, — это желание конкурировать с США по запросу об экстрадиции, передает РИА Новости.
В понедельник суд выслушал аргументы защиты и обвинения по поводу запроса прокуратуры о заочном аресте Ассанжа. Ожидается что решение суда будет объявлено в 16.00 по местному времени.
«Арест как мера пресечения имеет смысл, если подозреваемый может сбежать. На сегодняшний день это не имеет смысла, поскольку Ассанж находится в тюрьме, он уже лишен свободы», — заявил Самуэльссон в ходе выступления в суде.
Он подчеркнул, что тот факт, что Ассанж находится в Великобритании, не является решающим, поскольку его местонахождение известно и есть возможность связи с ним. Он добавил, что, в соответствии со шведским законодательством, суд не может арестовать кого-либо для того, чтобы «помощь официальной организации, в данном случае — прокуратуре».