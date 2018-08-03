Адвокат Агаларова сообщил, что певец не планирует ехать в США и давать показания Мюллеру

Певец Эмин Агаларов не планирует ехать в США, чтобы отвечать на вопросы спецпрокурора Роберта Мюллера о встрече сына президента Дональда Трампа — младшего с российским юристом Натальей Весельницкой в Нью-Йорке. Об этом заявил в четверг в эфире телекомпании CNNадвокат певца Скотт Балбер.

Он обратил внимание на то, что публикации американских СМИ о намерении спецпрокурора, ведущего расследование предполагаемого вмешательства РФ в президентские выборы в США, допросить Эмина Агаларова не являются новостью. «Ничего такого [сенсационного] в этом нет. Мы общаемся с командой Мюллера в течение месяцев и не смогли прийти к общему знаменателю относительно условий предполагаемой дачи показаний», — информировал адвокат.

По его словам, главной загвоздкой является место проведения опроса Агаларова. «По какой-то причине команда Мюллера не хочет ехать в Москву, а мои ребята не горят энтузиазмом по поводу поездки сюда [в США]», — отметил Балбер.

Еще одной сложностью является круг тем, которые спецпрокурор хочет затронуть при взятии показаний у певца. «Еще одна проблема — это круг вопросов. Нам нечего скрывать, если речь идет только об одной единственной встрече», — отметил адвокат.

Он дал понять, что его клиент против того, чтобы на встрече с подчиненными спецпрокурора США ему задавали вопросы о бизнес-контактах и сделках. «Они [люди Мюллера] хотят большего. Я думаю, что их интересует взаимодействие с неамериканцами, их бизнес-сделки и т.д. Это к делу не относится», — пояснил адвокат.

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