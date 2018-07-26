Администрация Трампа продолжит давление на Иран до полной капитуляции

США продолжат политику изоляции Ирана от внешнего мира, сказал «Зеркало», старший советник Gulf State Analytics, доктор Теодор Карасик из Вашингтона, комментируя ситуацию вокруг Ирана.

«Администрация Трампа продолжит давление на Иран до полной капитуляции. США также будут оказывать давление на страны, которые имеют экономическое сотрудничество с Ираном. Многие страны уже начали вносить коррективы в торговые отношения с Ираном», — сказал эксперт.

По его словам, если посмотреть на импорт иранских энергоресурсов в Японию и Южную Корею, то здесь объемы закупок упали еще до выхода Трампа из СВПД.

«В настоящее время многие страны ведут переговоры с США, на тему того, к чему приведет изоляция Ирана от внешнего мира, в связи с его политикой последних десятилетий», — отметил аналитик.

Говоря об отношениях Ирана и России, Карасик отметил, что, как показывает история, отношения между странами переживали разные периоды.

«Учитывая нынешнюю внутреннюю ситуацию в Иране, Россия знает, где можно надавить на Иран и как можно заставить Тегеран вывести свои войска и проксисилы из Сирии», — считает он.

Говоря об отношениях Турции и США, аналитик добавил, что Турция продолжает свою деятельность в Северной Сирии и на сегодня, США пытаются заставить Анкару дистанцироваться от Москвы.

«Турция не отступает от своих намерений закупать S400, а потому в Вашингтоне считают, что Турция эксплуатирует НАТО. С другой стороны, США теряют терпение в отношении политики Анкары, которая держит в заложниках американских граждан», — резюмировал он.

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