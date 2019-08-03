Администрация Трампа может отказать Великобритании в торговой сделке из-за цифрового налога

Администрация президента США Дональда Трампа предупредила Великобританию о том, что Соединенные Штаты могут отказаться от заключения соглашения о свободной торговле между двумя странами, если Лондон введет налог на крупнейшие компании, предлагающие цифровые услуги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Daily Telegraph .

По ее данным, соответствующее предупреждение было передано правительству Великобритании «на нескольких уровнях». Кроме того, Конгресс США, без одобрения которого заключение любого торгового соглашения невозможно, может заблокировать начало официальных переговоров по этому вопросу.

«[Переданное] сообщение было следующим — если вы введете этот налог, мы не начнем с вами переговоры о свободной торговле», — указал источник газеты.

Введение цифрового налога в размере двух процентов в Великобритании было предложено бывшим министром финансов Филипом Хаммондом, указывает газета. Новый налог должен быть оформлен на законодательном уровне осенью 2019 года и вступить в силу в апреле 2020 года. Ожидается, что к 2022 году он принесет в бюджет Великобритании более £400 млн (около $486 млн). При этом новый глава Минфина Саджид Джавид еще не объявлял свою позицию по этому вопросу.

27 июля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Дональд Трамп договорились начать переговоры по соглашению о свободной торговле между странами сразу же после реализации Brexit.

Инициаторы введения дополнительного налога в отношении Amazon, Apple, Facebook, Google и других цифровых корпораций считают, что их налогообложение должно осуществляться исходя из того, в каких странах эти корпорации получают основную прибыль, а не из того, где территориально располагаются их головные офисы. Наиболее активными сторонниками введения цифрового налога выступают Франция и Великобритания.

11 июля Сенат Франции окончательно принял законопроект о налогообложении крупнейших компаний, предлагающих цифровые услуги. Вскоре Трамп заявил, что допускает введение таможенных пошлин в отношении товаров из Франции, в том числе вина, в связи с принятием в республике цифрового налога.