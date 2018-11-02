Администрация США намерена пойти на серьезные уступки в вопросе иранских санкций

Администрация президента США Дональда Трампа готова пойти на серьезные уступки в ситуации вокруг Ирана, которые позволят ему избежать ключевых экономических санкций Вашингтона. Как передаёт ТАСС об этом сообщило в четверг издание The Washington Free Beacon со ссылкой на свои источники в администрации.

По их сведениям, сотрудники Госдепартамента высокого ранга убедили госсекретаря Майкла Помпео не отключать Тегеран от международной банковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT (объединяет 11 тыс. финансовых институтов более чем в 200 странах). Кроме того, Вашингтон сделает исключение для ряда стран — в частности Индии, Китая и Республики Корея — при введении санкций против Ирана, что позволит им продолжать покупать иранскую нефть, несмотря на заявления американских должностных лиц об обратном. Как отмечает издание, такой шаг, вызванный во многом позицией стран Европы, «не даст иранской экономике развалиться» и сохранит существующую в стране власть.

Такого рода уступки, подчеркивает The Washington Free Beacon, вызвали возмущение среди американских законодателей, поддерживающих жесткую позицию по отношению к Ирану. Госдепартамент и минфин не стали комментировать изданию эту информацию.

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