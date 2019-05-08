Администрация президента США приветствовала освобождение журналистов агентства Reuters

Администрация президента США приветствовала освобождение властями Мьянмы двух журналистов агентства Reuters, которые были приговорены к семи годам тюрьмы за нарушение закона о государственной тайне. Об этом в среду сообщило само агентство Reuters, цитируя заявление Белого дома.

«Мы рады, что заключенные в тюрьме более 500 дней с декабря 2017 года за репортажи о преступлениях против народа рохинджа журналисты теперь воссоединятся со своими семьями», — говорится в заявлении администрации США. Белый дом выразил надежду, что «другие представители СМИ, находящиеся в заключении в Мьянме, также обретут свободу».

Ранее Reuters сообщил, что двое его сотрудников, Ва Лон и Кяу Су Оо, выпущены на свободу по президентской амнистии в Мьянме. Они освещали широкий круг тем, в том числе положение мусульманской народности рохинджа и события в штате Ракхайн. Власти Мьянмы считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш и не признают их право на гражданство несмотря на то, что многие представители этой народности долгие годы живут на территории страны.