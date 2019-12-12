Администрация Эрдогана осудила принятие Сенатом США резолюции о геноциде армян

Руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Тайипа Эрдогана Фахреттин Алтун заявил в четверг, что принятая Сенатом Конгресса США резолюция о признании геноцида армян в Османской империи угрожает будущему двусторонних отношений между Анкарой и Вашингтоном.

«Поведение некоторых членов Конгресса США вредит турецко-американским отношениям. Одобренный вчера комитетом по иностранным делам Сената Конгресса США пакет санкций [против Турции] и принятая сегодня в Сенате армянская резолюция [о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году] угрожает будущему наших двусторонних отношений», — написал Алтун на своей странице в Twitter. Он также отметил, что «санкции и угрозы не помешают [Турции] защищать интересы национальной безопасности».(ТАСС)

| 2019-12-13T00:10:04+00:00 13 декабря 2019, 00:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss