Администрация Эрдогана осудила принятие Сенатом США резолюции о геноциде армян

Руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Тайипа Эрдогана Фахреттин Алтун заявил в четверг, что принятая Сенатом Конгресса США резолюция о признании геноцида армян в Османской империи угрожает будущему двусторонних отношений между Анкарой и Вашингтоном.

«Поведение некоторых членов Конгресса США вредит турецко-американским отношениям. Одобренный вчера комитетом по иностранным делам Сената Конгресса США пакет санкций [против Турции] и принятая сегодня в Сенате армянская резолюция [о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году] угрожает будущему наших двусторонних отношений», — написал Алтун на своей странице в Twitter. Он также отметил, что «санкции и угрозы не помешают [Турции] защищать интересы национальной безопасности».(ТАСС)