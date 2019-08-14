Администрации аэропорта Гонконга позволили выдворить демонстрантов

Администрация аэропорта Гонконга, в котором второй день продолжаются протесты, получила судебный ордер, позволяющий выдворить демонстрантов из терминала воздушной гавани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету South China Morning Post.

По ее данным, ордер был получен вечером во вторник. На данный момент еще нет информации о том, какие именно действия он позволяет предпринимать в отношении протестующих, чтобы вывести их из здания. Ожидается, что ордер вступит в силу, когда будет вывешен в публичном месте в аэропорту.

Продолжающиеся второй день подряд массовые демонстрации в аэропорту Гонконга серьезно нарушили его работу. Из-за огромного скопления протестующих в залах прилета и отлета во вторник были отменены свыше 300 рейсов.

Более двух месяцев назад в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну протестов.