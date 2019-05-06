«Açıldı?» — Самиральдо рвется в Милли Меджлис

Из советского прошлого я до сих пор помню незатейливый стишок Владимира Маяковского «Кем быть?», который то ли входил в школьную программу, то ли был предназначен для внеклассного чтения. Стихотворение, суть которого сводилась к выбору профессии, было довольно поучительным.

Поэт революции, доступным для детей языком, перечислял достоинства разных специальностей. Выбор был богат: начиная от столяра и заканчивая матросом. На протяжении всего повествования рефреном звучал лейтмотив: куда бы подросток ни пошел, необходимы знания. «Пусть меня научат» — повторял оставшийся за кадром герой стихотворения.

Сегодня в Азербайджане такие понятия, как знания, владение навыками, умение, интеллект, эрудиция несколько затерты, замыты. Зачастую при выборе профессии отсутствие вышеназванных достоинств с лихвой компенсируется наличием полезных связей или определенной суммой в мошне. То есть, в отдельных случаях непотизм и «золотой телец» стоят на порядок выше профессиональных качеств человека.

Отсюда и не радующая глаз картина: врачи — недоучки, неграмотные учителя, криворукие строители и так далее. И как следствие, некачественная медицина, нежелание подрастающего поколения грызть гранит науки, обучаться азам той или иной специальности.

Однако, как известно, из любого положения есть выход. И в Азербайджане зародилась новая тенденция. Все, кому не лень, в частности, представители шоу-бизнеса изъявляют желание стать депутатом. Благо, для этого особого ума и труда не требуется. Конечно же, эти определения не относятся к тем депутатам, которые действительно хотят оправдать доверие своих избирателей. Однако есть и такие, которые используют депутатское кресло лишь для личной выгоды.

Но вернемся к тем, кто еще не был депутатом, но думают о том, чтобы оказаться в здании Милли Меджлиса, и отнюдь не в качестве просителя.

К примеру, депутатами хотят стать народная артистка Азербайджана, заслуженная артистка страны Эльза Сейидджахан. Если к интеллекту и эрудиции Фаига Агаева претензий нет, то с Эльзой Сейидджахан немного сложнее. Ее стихи (если можно так выразиться), мягко говоря, не совсем понятны обывателю. Согласитесь, что трудно представить ее в роли депутата с таким багажом. Хотя, с другой стороны, слушая, порой, речи иных меджлисменов задаешься вопросом: «А почему бы и нет?».

И вот еще один представитель шоу-бизнеса из категории «а почему бы и нет?» изъявил желание стать «слугой народа». Это — экстравагантный стилист Самиральдо.

Как сообщает Ölkə.Az, об этом стилист сообщил в Instagram:

«Хочу стать депутатом на этих выборах. Если когда-то стану депутатом, буду служить людям и заботиться о них. Люди увидят, как должен работать настоящий депутат».

Нетрудно представить, какие позитивные эмоции вызовет Самиральдо с чалмой, в случае его избрания депутатом. Не знаю, сможет ли Самиральдо работать как «настоящий депутат», но рассмешить уж точно в его силах. Тем более, что иные предложения некоторых депутатов из разряда «и смех, и грех».

Наверное, во всем этом сюре радует только одно: Самиральдо интересуется общественно-политической жизнью не только Азербайджана. Во всяком случае, очень хочется надеяться, что стилист в курсе победы Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине, что и вдохновило его стать депутатом.

А в случае опоздания на заседания Милли Меджлиса (повторюсь, если он будет избран), Самиральдо может разрядить обстановку своим фирменным: «Açıldı?»…