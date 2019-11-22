Абрамович отказался от идеи продажи футбольного клуба «Челси»

Российский бизнесмен Роман Абрамович не заинтересован в продаже английского футбольного клуба «Челси». Об этом, как передает ТАСС, сообщает британское издание The Telegraph .

Ранее сообщалось, что Абрамович может продать «Челси» из-за отказа в мае нынешнего года в продлении инвестиционной визы. По информации источника, на нынешнее решение Абрамовича повлияла работа главного тренера «Челси» Фрэнка Лэмпарда, под руководством которого клуб занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 26 очков в 12 матчах и отставая от лидирующего «Ливерпуля» на восемь очков. При этом в основном составе «Челси», на который наложен запрет со стороны Международной федерации футбола на трансферы до лета 2020 года, регулярно выходят воспитанники академии клуба.

По словам источника The Telegraph, Абрамович хотел добиться подобной системы в «Челси» долгое время. «[Абрамовича] волнуют не столько трофеи, сколько желание быть с молодой командой, играющей в хороший футбол и не стоящей ему целое состояние», — утверждает источник.

Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году за £140 млн у предпринимателя Кена Бейтса. После этого у «Челси» начался самый успешный период в истории. В период руководства Абрамовича «Челси» пять раз становился чемпионом Англии, дважды выигрывал Суперкубок Англии и впервые в истории выиграл Лигу чемпионов (2012). Также клуб пять раз становился обладателем Кубка Англии и три раза выигрывал Кубок английской лиги.