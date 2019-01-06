Абэ заявил о выгоде мирного договора России и Японии для США

«Поскольку это будет плюсом для мира и безопасности в регионе, это будет плюсом и для США», — приводит слова премьера японское агентство.

По словам Абэ, японо-американский альянс представляет собой «основу дипломатии и безопасности Японии», и это он разъясняет на переговорах президенту РФ Владимиру Путину.

Очередную встречу на высшем уровне между Японией и РФ намечено провести в конце января в России.