Абэ заявил о выгоде мирного договора России и Японии для США

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что заключение мирного договора между Японией и Россией принесет пользу для региональной безопасности, а следовательно станет плюсом и для США, передает РИА Новости.
«Поскольку это будет плюсом для мира и безопасности в регионе, это будет плюсом и для США», — приводит слова премьера японское агентство.
По словам Абэ, японо-американский альянс представляет собой «основу дипломатии и безопасности Японии», и это он разъясняет на переговорах президенту РФ Владимиру Путину.
Очередную встречу на высшем уровне между Японией и РФ намечено провести в конце января в России.
Несколько дней назад Абэ заявил в интервью телекомпании «Асахи», что американские войска в Японии находятся для защиты безопасности в Японии и на Дальнем Востоке и «никаким образом не враждебны в отношении России».