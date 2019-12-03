Абэ выразил надежду на скорое решение проблемы Курил

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил надежду на решение вопроса вокруг южных островов Курильской гряды на основе «нового подхода». Об этом 2 декабря сообщил телеканал NHK.

«Уже реализованы авиапоездки бывших жителей островов для посещения могил предков. Также заработал пилотный проект в рамках программы совместной хозяйственной деятельности на четырех островах», — сказал он.

Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны. Причиной являются притязания Токио на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд территорий Малой Курильской гряды, которые отошли СССР после войны.

| 2019-12-02T23:26:18+00:00 3 декабря 2019, 05:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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