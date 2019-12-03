Абэ выразил надежду на скорое решение проблемы Курил

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил надежду на решение вопроса вокруг южных островов Курильской гряды на основе «нового подхода». Об этом 2 декабря сообщил телеканал NHK.

«Уже реализованы авиапоездки бывших жителей островов для посещения могил предков. Также заработал пилотный проект в рамках программы совместной хозяйственной деятельности на четырех островах», — сказал он.

Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны. Причиной являются притязания Токио на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд территорий Малой Курильской гряды, которые отошли СССР после войны.