Абэ выразил надежду на прогресс в переговорах с Путиным

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ надеется на прогресс в переговорах с российским президентом Владимиром Путиным на полях саммита «двадцатки», который пройдет в японском городе Осака 28-29 июня.
«Это непросто, но я хотел бы достичь прогресса», — приводит слова Абэ, прозвучавшие в эфире телеканала Yomiuri.
Кроме того, в отношении опасений, которые существуют у российской стороны по поводу различных аспектов военного союза Японии и США, он заявил, что «переговоры (с Россией — ред.) изначально вел, исходя из японо-американских союзнических отношений».
Как ожидается, встреча двух лидеров состоится 29 июня в Осаке на полях саммита стран-членов «группы двадцати», который пройдет в этом городе 28-29 июня.
| 2019-06-22T09:13:26+00:00 22 июня 2019, 09:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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