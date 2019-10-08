Абэ считает, что суверенитет Японии распространяется на южную часть Курил

Япония считает, что ее суверенитет распространяется на острова, относящиеся к южной части Курил, и позиция Токио на этот счет не меняется.

Об этом заявил во вторник премьер-министр страны Синдзо Абэ в ходе парламентских прений с лидерами оппозиционных партий.

«Суверенитет Японии распространяется на четыре северных острова (так в Японии называют южные Курильские острова). В этом наша позиция неизменна. Заявления о каком-либо отходе от нашей базисной позиции на этот счет не соответствуют действительности», — сказал он.

Вместе с тем Абэ подчеркнул, что в последнее время в переговорах между Японией и Россией наметился прогресс. В качестве примеров глава правительства привел организацию на ежегодной основе чартерных авиарейсов на южную часть Курил для бывших жителей островов с целью посещения могил предков, а также договоренность о начале пилотных проектов на этих территориях в рамках совместной хозяйственной деятельности.(ТАСС)