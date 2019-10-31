Абэ извинился за отставку министра юстиции Японии на фоне скандала

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принес публичные извинения в связи с отставкой министра юстиции страны Кацуюки Каваи на фоне публикаций в СМИ о возможных нарушениях законодательства в ходе избирательной кампании его супруги, депутата верхней палаты парламента страны Анри Каваи.
«Я тот, кто произвел данное назначение, и я чувствую свою ответственность. Я приношу свои извинения японскому народу», — цитирует агентство Киодо слова Абэ.
Ранее в четверг министр юстиции Японии Кацуюки Каваи подал в отставку в связи со скандалом, разгоревшимся вокруг его супруги, которая является депутатом верхней палаты парламента страны от правящей Либерально-демократической партии.