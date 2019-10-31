Абэ извинился за отставку министра юстиции Японии на фоне скандала

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принес публичные извинения в связи с отставкой министра юстиции страны Кацуюки Каваи на фоне публикаций в СМИ о возможных нарушениях законодательства в ходе избирательной кампании его супруги, депутата верхней палаты парламента страны Анри Каваи.
«Я тот, кто произвел данное назначение, и я чувствую свою ответственность. Я приношу свои извинения японскому народу», — цитирует агентство Киодо слова Абэ.
Ранее в четверг министр юстиции Японии Кацуюки Каваи подал в отставку в связи со скандалом, разгоревшимся вокруг его супруги, которая является депутатом верхней палаты парламента страны от правящей Либерально-демократической партии.
| 2019-10-31T09:09:43+00:00 31 октября 2019, 10:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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