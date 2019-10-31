Абэ извинился за отставку министра юстиции Японии на фоне скандала

Ранее на этой неделе японское еженедельное издание «Сюкан Бунсюн» распространило информацию о том, что Анри Каваи, супруга японского министра, предположительно, выплачивала сотрудникам своего избирательного штаба суточные денежные пособия, вдвое превышающие установленный законодательством лимит. Анри Каваи стала депутатом верхней палаты японского парламента по итогам выборов в июле этого года.(РИА Новости)