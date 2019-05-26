Абэ и Трамп провели пятую по счету совместную игру в гольф

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп провели пятую по счету совместную игру в гольф в Mobara Country Club в префектуре Тиба, где к ним присоединился известный японский профессиональный гольфист Исао Аоки.
Американский лидер, одетый в брюки темного цвета и красную куртку, прибыл к гольф-клубу на американском военном вертолете, свидетельствуют кадры телеканала NHK. В руках он держал красную кепку в тон куртке.
Абэ также прибыл к гольф-клубу на вертолете, но чуть раньше Трампа. Японский премьер был одет в белые брюки, полосатое поло темных цветов поверх белой футболки и синий пиджак. Встретив Трампа у вертолета, Абэ обменялся с ними приветственными словами, после чего лидеры остановились для совместного фотографирования, пожав руки перед камерами.
| 2019-05-26T09:10:28+00:00 26 мая 2019, 10:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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