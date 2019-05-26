Абэ и Трамп провели пятую по счету совместную игру в гольф

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп провели пятую по счету совместную игру в гольф в Mobara Country Club в префектуре Тиба, где к ним присоединился известный японский профессиональный гольфист Исао Аоки.

Абэ также прибыл к гольф-клубу на вертолете, но чуть раньше Трампа. Японский премьер был одет в белые брюки, полосатое поло темных цветов поверх белой футболки и синий пиджак. Встретив Трампа у вертолета, Абэ обменялся с ними приветственными словами, после чего лидеры остановились для совместного фотографирования, пожав руки перед камерами.