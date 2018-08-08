Абэ и Гутерреш обменялись мнениями по проблеме денуклеаризации КНДР

Находящийся с визитом в Японии генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и японский премьер-министр Синдзо Абэ обсудили проблему денуклеаризации Северной Кореи и пришли к единому мнению о необходимости продолжения санкций, основанных на резолюциях Совета безопасности ООН, до тех пор, пока Пхеньян не предпримет конкретных шагов для денуклеаризации, сообщила телекомпания NHK.

На совместной пресс-конференции генеральный секретарь ООН заявил о том, что «проблема денуклеаризации Северной Кореи является центральной». Он также отметил, что «поддерживает переговоры США и Северной Кореи».

«Благодаря полной, проверяемой и необратимой денуклеаризации, Северная Корея может стать нормальным членом международного сообщества», — сказал Гутерреш, пишет РИА Новости.

Антониу Гутерреш приехал в Японию для того, чтобы принять участие в траурных мероприятиях, посвященных атомной бомбардировке Нагасаки. Премьер-министр Японии Абэ приветствовал это решение, так как генеральный секретарь ООН впервые примет участие в мероприятиях в Нагасаки.

39 просмотров
| 2018-08-08T09:38:31+00:00 8 августа 2018, 08:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

По теме

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss