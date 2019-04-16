Абдуллаев ставит на «Карабах»

Бывший наставник «Нефтчи» Эльхан Абдуллаев высказал свой прогноз касательно чемпионской гонки между агдамским «Карабахом» и бакинским клубом.

«Потерянные два очка в матче с «Сабаилом» сильно пошатнули шансы «Нефтчи» на чемпионство. Конечно, я не стал бы уже сейчас короновать «Карабах», но фаворит этой гонки сменился. Помимо того, что агдамцы опережают своего соперника на два очка, за четыре тура до конца сезона у них более благоприятный календарь. У «Нефтчи» впереди матч в Габале, а также на этой неделе выездная встреча с «Сабахом». Это те игры, где они реально могут потерять очки. Особенно в Габале. У действующего чемпиона относительно легкий календарь. Я не верю, что в предстоящих трех турах они потеряют очки. Даже если обе команды пройдут без потерь, то бакинцев устроит только победа. Учитывая, как «Нефтчи» хромает в последнее время, очередная потеря очков неизбежна. Не буду скрывать, что болею за них, но уже настроен на то, что «Карабах», скорее всего, выиграет чемпионат», — заявил Абдуллаев.