Абдуллаев ставит на «Карабах»

Бывший наставник «Нефтчи» Эльхан Абдуллаев высказал свой прогноз касательно чемпионской гонки между агдамским «Карабахом» и бакинским клубом.

«Потерянные два очка в матче с «Сабаилом» сильно пошатнули шансы «Нефтчи» на чемпионство. Конечно, я не стал бы уже сейчас короновать «Карабах», но фаворит этой гонки сменился. Помимо того, что агдамцы опережают своего соперника на два очка, за четыре тура до конца сезона у них более благоприятный календарь. У «Нефтчи» впереди матч в Габале, а также на этой неделе выездная встреча с «Сабахом». Это те игры, где они реально могут потерять очки. Особенно в Габале. У действующего чемпиона относительно легкий календарь. Я не верю, что в предстоящих трех турах они потеряют очки. Даже если обе команды пройдут без потерь, то бакинцев устроит только победа. Учитывая, как «Нефтчи» хромает в последнее время, очередная потеря очков неизбежна. Не буду скрывать, что болею за них, но уже настроен на то, что «Карабах», скорее всего, выиграет чемпионат», — заявил Абдуллаев.

| 2019-04-16T21:40:13+00:00 17 апреля 2019, 00:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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