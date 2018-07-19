Абделла Зубир: Мне очень понравилась атмосфера на матче в Баку

Вингер «Карабаха» Абделла Зубир прокомментировал ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу против словенской «Олимпии» в Баку (0:0, первая игра – 1:0), по итогам которого его команда вышла во 2-й раунд.

«Играли против трудного соперника. Было тяжело. Знали, что нам нужно не пропустить для выхода в следующий раунд. Хотя мы контролировали мяч в первом тайме, было довольно тяжело играть против них. Соперник, как только получал мяч, убегал в атаку. Главное, что мы не пропустили и прошли дальше.

Я рад, что играю в «Карабахе». Мне очень понравилась атмосфера на матче в Баку. Впечатления от первой игры очень приятные. Это правда, что я пришел в футбол из футзала. Но по воротам не бил потому, что не всегда бывали выгодные позиции. Я всегда стараюсь делать лучшее.

Мы на каждый матч будем выходить за победой. Нам нужно добывать результат, если хотим пройти «Кукеси». Так что мы будем играть на это», — заявил Зубир.

42 просмотров