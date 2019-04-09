Абделькадер Бенсалех приступил к исполнению обязанностей президента Алжира

Абделькадер Бенсалех, ранее утвержденный обеими палатами парламента Алжира временным главой государства, официально приступил к исполнению обязанностей президента страны. Как передает ТАСС, oб этом сообщает информационное агентство Algerie Press Service.

Бенсалех прибыл в здание администрации президента (АП), где встретился с генеральным секретарем АП Хаббой аль-Окби. Как ожидается, он будет возглавлять Алжир не более 90 дней, в течение которых в стране должны быть проведены президентские выборы. При этом сам он уже не может баллотироваться на высший государственный пост.

Согласно конституции, полномочий у Бенсалеха заметно меньше, чем у избранного президента. Так, он не вправе осуществлять перестановки в правительстве, а также распускать правительство. Кроме того, он не обладает правом пересмотра конституции, роспуска Национального народного собрания, проведения досрочных парламентских выборов, помилования и сокращения срока тюремного заключения, не может объявлять чрезвычайное или осадное положение.

Тем временем оппозиционные партии и настроенная против правительства молодежь призывают провести в ближайшую пятницу, 12 апреля, многомиллионные манифестации протеста по всей стране, чтобы потребовать немедленной отставки Бенсалеха, премьер-министра Нуреддина Бедуи и других членов руководства Алжира.