ABC: Белый дом ищет законные способы остановить обнародование экс-помощницей секретных записей

Юристы Белого дома изучают, каким образом они могут помешать бывшей сотруднице управления Белого дома по связям с общественными организациями и населением Омаросе Маниголт-Ньюман публиковать записи бесед с Дональдом Трампом и его помощниками.

Ранее госпожа Маниголт-Ньюман передала в распоряжение телеканала NBC аудиозапись разговора с главой аппарата сотрудников Белого дома Джоном Келли. Она рассказала, что записала беседу, находясь в ситуационной комнате Белого дома, где проходят секретные разведбрифинги. Проносить в помещение записывающую аппаратуру запрещено.

«Сама идея того, что сотрудник аппарата тайно пронес записывающее устройство в ситуационную комнату Белого дома демонстрирует откровенное пренебрежение по отношению к нашей национальной безопасности»,— приводит ABC слова пресс-секретаря президента США Сары Сандерс. Она добавила, что тот факт, что Омаросе Маниголт-Ньюман «хвасталась записями по национальному телевидению, лишь подтверждает отсутствие добропорядочности у этого обиженного бывшего сотрудника Белого дома».

По данным телеканала, в Белом доме рассматривают возможные шаги юридического характера по отношению к госпоже Маниголт-Ньюман, чтобы наказать ее за обнародование записи разговора, пишет kommersant.ru.

Омароса Маниголт-Ньюман проработала в Белом доме год и была со скандалом уволена. В своей книге «Свихнувшийся: взгляд инсайдера на Белый дом Трампа» («Unhinged: An Insider Account of the Trump White House») госпожа Маниголт-Ньюман характеризует Дональда Трампа как человека, страдающего психическим расстройством, который радуется, когда люди вокруг него спорят и конфликтуют. Она также обвиняет президента в расизме и женоненавистничестве. Ранее сам президент США Дональд Трамп отреагировал на выход книги его бывшей помощницы. Он назвал госпожу Маниголт-Ньюман «жалкой».

В книге, выдержки из которой на прошлой неделе опубликовали американские СМИ, Омароса Маниголт-Ньюман пишет, что юристы господина Трампа предлагали ей по $15 тыс. в месяц за молчание, однако она ответила отказом. Также она утверждает, что в 2017 году, сопровождая адвоката Майкла Коэна в Овальный кабинет, видела, как господин Трамп съел записку с «деликатной информацией». Господин Коэн сказал, что президент в его присутствии конфиденциальные бумаги не ел, а факт, что это могут воспринимать серьезно, его «шокировал».

О неординарном способе Дональда Трампа обращения с бумагами в июле газете Politico рассказывали бывшие работники канцелярии главы государства. По их словам, президент США имеет привычку разрывать на мелкие кусочки официальные документы и письма, которые по закону должны быть переданы в Национальный архив. Сотрудники Белого дома были вынуждены вооружаться прозрачным скотчем и собирать «головоломку» из обрывков документов, которые «иногда больше напоминали конфетти».

