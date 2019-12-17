Аббас призвал разрешить проведение палестинских выборов в Иерусалиме

Президент Палестины Махмуд Аббас призвал правительство Израиля согласиться на проведение палестинских президентских и парламентских выборов в Восточном Иерусалиме, подчеркнув необходимость обеспечить голосование на всех палестинских территориях, сообщило агентство ВАФА.

«Мы направили официальное письмо правительству Израиля с просьбой дать согласие на проведение выборов в Иерусалиме. Мы очень заинтересованы в проведении выборов, мы хотим сформировать наши законодательные органы, но выборы должны состояться и в Иерусалиме, и на Западном берегу, и в секторе Газа», — цитирует агентство Аббаса.