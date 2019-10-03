Аббас Джума: «Турция и Иран сходятся сразу по нескольким повесткам»

На днях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопрос об отношениях с Ираном, сказал, что «Турция не будет отказываться от иранской нефти и газа». Тем самым президент Турции дал понять, что они не собираются придерживаться санкционной политики.

В комментарии # сирийский эксперт Аббас Джума, сказал, что отношение руководства Турции к Ирану крайне положительное, вплоть до того, что Эрдоган будучи лидером натовской страны выступает с критикой США в отношении ее санкционной политики.

«Короче говоря, он им просто сказал: «вы, как хотите, а мы как покупали газ и нефть у Ирана, так и будем покупать». Нарисовался тактический союз между Ираном и Турцией, где страны сходятся сразу по нескольким повесткам — это антисаудовское направление, это сирийский кейс, где Иран поддерживает шиитов, а Турция суннитов», — считает он.

По словам Джума, противостояние Турции и России более очевидно, чем Турции и Ирана.

«В данном случае страны друг против друга ничего не имеют и их интересы не пересекаются. Для Ирана важно присутствие в Сирии, использование этой территорию против Израиля, и в Тегеране не видят больших угроз этим планам со стороны Анкары. Если Турция захватит Идлиб, все официально будут против, но я не сказал бы, что это как-то может сорвать иранские планы. Турецкие ихванисты (братья мусульмане) в целом близки к Ирану в отличие от саудовских ваххабитов»,- считает он.

Эксперт также добавил, что в разговорах с экспертами из Турции, те говорят, что они рано или поздно уйдут из Сирии, но после того, как справятся со всеми проблемами.

«То есть пока не разберутся с YPG и SDF, они выходить из Сирии не собираются. Понятно, что турки в Сирии надолго, что у них там свои интересы и уходить никуда не хотят. Хотя права находиться на территории Сирии у них нет.

Всю эту историю с международным правом нужно разделять на разные кейсы. Сирия — это отдельный кейс, где за основу взят прагматизм и законы военного времени. Все что происходит в Астане, остается в Астане и не надо это никак экстраполировать на реальное положение дел. Потому что в нормальном времени существуют законы и так далее, а в Астане ничего этого не существует. Россия разговаривает с Турцией в рамках этого формата не потому, что она поддерживает оккупацию, а потому что у нее нет выбора», — подчеркивает он.

Политолог, говоря о внутренней ситуации в Турции, сказал, что недавно был в Турции и встречался с политиками из республиканской партии.

«Кямалисты в лице республиканцев сейчас набирают обороты, они победили в Стамбуле и других крупных городах. И весь мир обсуждал победу оппозиционера в Стамбуле, в самом большом и важном городе Турции. Когда-то Эрдоган тоже начинал свою политическую карьеру с этого города и тогда он заявил, что «кто владеет Стамбулом, тот владеет всей Турцией». Если это так, то Экрема Имамоглу ожидает великолепное политическое будущее», — сказал он.

По мнению эксперта, правящая партия делает все, чтобы на выборах оппозиция получила поддержку со стороны населения.

«Во-первых – это беженцы, которые с одной стороны играют на руку турецким элитам, а с другой осложняют жизнь обыкновенным туркам. В частности на международной конференции по Сирии об этом говорилось очень много, о том, как власть ничего не делает для решения миграционного кризиса. Как Стамбул устал от сирийских беженцев. На сегодня из 4 миллионов беженцев 1 миллион находится в Стамбуле. Это колоссальная цифра. Получается, что каждый 16-й житель Стамбула — это беженец. Это огромная цифра.

По целому ряду турецких городов прокатились митинги, громили лавки беженцев. Это и используется оппозиционными силами. Все, что на сегодня может предъявить Эрдоган — это его внешние победы, но никак не внутренние», — резюмировал он.