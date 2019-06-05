А НаСильно мил не будешь — эксклюзивное видеоинтервью # с президентом телерадиокомпании ANS Вахидом Мустафаевым

9 мая президент телерадиокомпании ANS Вахид Мустафаев получил письмо от Генпрокуратуры, полностью оправдывающее компанию.

В письме говорится, что расследование, проведенное в Азербайджане в связи с попыткой государственного переворота в Турции в июле 2016 года, полностью доказало невиновность медиакомпании ANS.

После этой новости в местных СМИ появилась информация о том, что якобы ANS восстанавливает деятельность, и канал скоро вновь начнет вещание.

22 мая цифровая студия «Balans», входящая в группу компаний ANS, в киноцентре «Низами» представила реставрированную версию короткометражного художественного фильма «Маттео Фальконе». Презентация оцифрованного фильма была приурочена к 100-летию со дня рождения азербайджанского режиссераТофика Тагизаде.

Мы побывали в студии «Balans» и взяли интервью у Вахида Мустафаева.

Президент компании рассказал о пост-продакшне, о деятельности, которую ведет цифровая студия, о реставрации старых фильмов, о дальнейших планах, об отношении к письму генпрокуратуры и о многом другом.

Подробнее, в нашем видеоинтервью с Вахидом Мустафаевым.