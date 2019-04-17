А кодекс-то нужен

Кодекс о конкуренции впервые был представлен в парламент Азербайджана в 2006 году. Тогда, как и в последующие годы, его обсуждали, однажды даже до второго чтения дошло, но так и не приняли.

На днях депутат Вахид Ахмедов заявил, что в этом году можно ожидать принятия этого проекта. По его словам, утверждение Кодекса предусмотрено в «Стратегической дорожной карте» в 2019-2020 годах. Так что, исходя из заявления парламентария, скорее всего не в этом, так в следующем году мы уже сможем наслаждаться законом, который создаст условия для здоровой конкуренции в предпринимательской среде нашей страны.

Депутат отмечает, на данный момент над Кодексом идет работа, и Милли Меджлис вносит определенные поправки в прошедший ранее два чтения проект. «Стратегическая дорожная карта» утверждена президентом. Принятие этого Кодекса просто необходимо в условиях серьезных и комплексных реформ, которые проводятся сегодня. Мы постараемся, чтобы проект был принят уже в этом году. Если вы заметили, в последнее время на рынке появились серьезные проблемы, а цены на определенные продукты вызывают недовольство. После принятия Кодекса о конкуренции, все эти проблемы можно будет с легкостью решить. Мешают реализации данного проекта только монополисты. Но, я считаю, что если данный Кодекс включен в «Стратегическую дорожную карту» самим президентом, никто не сможет помешать его принятию», — добавил депутат.

На самом деле депутат прав: создание Кодекса о конкуренции предусмотрено «Стратегической дорожной карте о производстве потребительских товаров на уровне малого и среднего предпринимательства в Азербайджане». В дорожной карте отмечалось, что при подготовке этого кодекса используется международный опыт, в том числе США, Австрии, Латвии, Литвы, Венгрии, Чехии и других стран.

Конкуренция — это борьба между экономическими субъектами за максимально эффективное использование факторов производства.

В экономике говорят о деловой конкуренции хозяйствующих субъектов, каждый из которых своими действиями ограничивает возможность конкурента односторонне воздействовать на условия обращения товаров на рынке, то есть о степени зависимости рыночных условий от поведения отдельных участников рынка.

Кодекс о конкуренции является законом для регулирования конкурентной среды на экономическом рынке страны. К сожалению, сейчас мы наблюдаем картину, когда уровень конкурентности оставляет желать лучшего. Об этом говорят и независимые экономические эксперты.

Экономист Самир Алиев считает, что принятие Кодекса значительно улучшит среду и позволит регулировать рынок на законодательном уровне. «Обсуждение Кодекса о конкуренции идет уже 13 лет. Благодаря этому кодексу, можно будет создать здоровую конкуренцию, у нас основная проблема — отсутствие конкуренции в предпринимательской среде. Самый простой пример. В Азербайджане действуют три мобильных оператора: Azercell, Bakcell и Nar. Рыночная доля Azercell больше, чем у остальных. Если доминирующая компания снижает цены, это влияет и на деятельность остальных аналогичных структур. Если Azercell снизит цены, тарифы, то этим компания-доминант может вытеснить с рынка остальных конкурентов. То же самое и в других отраслях. Мы на самом деле нуждаемся в этом кодексе, чтобы регулировать действия компаний в рамках закона. Основная цель кодекса, во- первых, в том, чтобы предотвратить монополию. Во-вторых, не позволить доминантным компаниям диктовать цены на рынке. У нас до сих пор, к сожалению, рынок в плачевном состоянии. Заинтересованные лица пытаются препятствовать принятию данного закона. Но, я все же надеюсь, что парламент, наконец, поймет необходимость принятия кодекса. Если мы хотим развития рыночного сектора, процветания таких важных для азербайджанской экономики малых и средних предприятий, нам необходимо принятие этого закона. Понятно, что рыночные проблемы не сразу решатся, но зато у нас будет юридическая, законодательная база, на которую мы сможем ссылаться. То есть, такие государственные структуры, как Антимонопольная служба смогут регулировать рынок и предотвращать монополию на основании этого кодекса», — говорит эксперт.

По словам С.Алиева, в этот Кодекс вошли все ключевые моменты, необходимые для устранения проблем в рамках рыночной экономики. «Для создания конкурентоспособной среды, необходимо определить, какие компании крупные, а какие средние, малые, кто должен регулировать и диктовать условия на рынке страны. У нас есть крупные компании, которые называются не монополистическими, а господствующими, потому, что диктуют свои правила на рынке. А законодательство предотвратит этот фактор», — считает экономист.

Обычно, при разработке, обсуждении, создании и принятии новых законодательных баз, принимают участие не только парламентарии, государственные деятели и чиновники, но и общественные деятели, активисты, эксперты. Но, это в идеале, то есть в развитых (чаще всего) европейских странах. А как у нас обстоят дела, и стоит ли нашим власть имущим прислушиваться к мнению представителей общественности?

Эксперт считает, что это необходимо. «Закон должны принимать законодательные органы. Есть проект Кодекса о конкуренции, но его необходимо дорабатывать, чтобы представить в лучшем виде. Разработкой должны заниматься соответствующие государственные органы, в основном, министерство Экономики. Но, привлечение независимых экспертов не просто было бы хорошо, а обязательно. Помимо этого, необходимо перенимать и международный опыт. Азербайджан является членом Open Government Partnership (OGP — Партнерство Открытое правительство — международная организация, официально учрежденная 20 сентября 2011 года). Принцип данной организации в том, что в принятии решений должны принимать участие все заинтересованные стороны. Это не только независимые эксперты, но и компании, независимые общества, специализированные союзы и так далее. Их необходимо привлекать в разработку и доработку закона. Помимо этого, до принятия закона, нужно проводить общественные слушания. И уже после получения мнения от всех заинтересованных сторон, принимать закон. Только тогда закон будет совершенным», — подытожил эксперт.

На самом деле общественные слушания, привлечение независимых экспертов, принятие во внимание интересов всех сторон — это, наверное, пока только мечта. Но, как говорится, мечтать не вредно. Так что, будем ждать принятия Кодекса о конкуренции, хотя бы в его первобытном виде. А дальше будет видно…