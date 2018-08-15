Привычное амплуа Владимира Жириновского

Лидер Либерально-демократической партии (ЛДПР), депутат Госдумы России Владимир Жириновский 13 августа в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил, что США провоцируют постсоветские страны на конфликты с Россией, которая должна защитить свои границы восстановлением Советского Союза.

По его словам, если бы он был в Кремле, то начал бы восстановление СССР с «освобождения» Украины, а после приступил бы к Южному Кавказу. «Вот 10 лет исполняется. Вся Грузия должна была быть освобождена 10 лет назад, а вслед за ней Армения, Азербайджан. Вот был бы порядок наведен»,- сказал лидер ЛДПР.

Кроме того, он прокомментировал подписанную в минувшее воскресенье конвенцию о правовом статусе Каспийского моря: «Вот Каспий разделили на пятерых. А было на двоих. Кто допустил это всё? Горбачёв, Ельцин. Наказаны? Нет. Это наш был Каспий. Это мы там нефть нашли. Бакинская нефть наша и туркменский газ наш, казахстанская нефть. Всё это наше общее. Не в смысле общее — вот моё. А было общее для трехсот миллионов граждан Российской империи, Советского Союза. Вот коммунисты взяли, поделили. Они по-братски всё делали», — умозаключил Жириновский.

Считаю необходимым сделать некоторые комментарии в связи с его высказываниями. Во-первых, он передал большой, горячий «привет» всем тем азербайджанским политикам и экспертам, которые заявляли о возможности перевоспитания лидера ЛДПР. Они, напомню, заявляли, что при правильной работе с этим политиком, после приглашения его в Баку, Жириновский сменит свою анти-азербайджанскую риторику на про-азербайджанскую. Время доказало наивность тех, кто верил в такое перерождение лидера ЛДПР.

Да, он стал чаще выступать с анти-армянскими заявлениями. Но, не нужно путать хрен с французской булавкой — новая риторика Жириновского, порой являясь анти-армянской, так и не стала про-азербайджанской. Лидер ЛДПР мыслил, мыслит и будет мыслить далее, как типичный российский политик, тонко чувствующий текущую конъюнктуру. И его критика Армении связана с четким пониманием того, какие умонастроения относительно этой страны есть в Кремле.

Во-вторых, мягко говоря, утомительно слушать любых российских политиков, сводящих все к банальной формуле « во всем виноваты США». Да, США играют свою деструктивную роль в мире, руководствуясь давно и не ими придуманной формулой «разделяй и властвуй».

Но, это не США, а Россия аннексировала украинский Крым, поддерживает сепаратистов в Донбассе. Это не США, а Россия шла танками на Тбилиси, уничтожая мирное грузинское население в августе 2008 года. Это не США, а Россия признала «независимость» Южной Осетии и Абхазии. Это не американские войска находятся в Приднестровье. Наконец, это не американские, а российские политики регулярно выступают с заявлениями, в которых сквозит неуважение к суверенитету, независимости и территориальной целостности стран, некогда насильно втянутых в СССР. И Жириновский — один из ярых глашатаев этой имперской политики нынешней России.

В-третьих, все эти речи Жириновского и иных российских политиков имели бы рациональный смысл и могли бы оказать влияние на умы и сердца граждан республик бывшего СССР, если бы Россия стала государством, передовым во всех отношениях. Но, она таковой не стала ни в плане верховенства закона, ни в плане демократии, ни в плане экономики и уровня жизни. Более того, сейчас российская экономика трещит по швам, рубль активно девальвирует, и многие эксперты предрекают сильнейший социальный взрыв в РФ. Согласитесь, это не те «аргументы», коими можно было бы завлекать в союз с собой те или иные страны.

В-четвертых, Жириновский откровенно говорит не о союзнических, взаимовыгодных и взаимоуважительных отношениях с РФ, а о согласии на оккупацию с ее стороны. Он бравирует тем, что РФ сделала в Украине и Грузии, сожалея о том, что аналогичный сценарий не был реализован в Азербайджане. После такой риторики понимаешь, что только ярые представители российской «пятой колонны» могут ратовать за вхождение Азербайджана в ЕАЭС или ОДКБ. Нам нужно дорожить нынешним статусом Азербайджана. Статусом внеблоковой страны, проводящей реально независимую внешнюю политику.

В-пятых, Жириновский откровенно лжет, заявляя «это мы там нефть нашли». Я как-то не представляю ЛДПР во главе с ее лидером , которые ищут нефть в Азербайджане. Они способны лишь жить, причем очень хорошо, играя отведенную им роль на политической арене в России. Что до азербайджанской нефти, то еще арабский историк, географ и путешественник Ахмед Аль-Беларури (IX век) указывал, что экономическая жизнь на Абшероне с древнейших времен была связана с нефтью. Кроме того, итальянский путешественник Марко Поло (XIII-XIV века) рассказывал о вывозе Бакинской нефти в страны Ближнего Востока, немецкий дипломат и путешественник Адам Олеари (XVII век) — о нефтяных скважинах в Баку, турецкий путешественник Эвлия Челяби (XVII век) — о нефтяных промыслах, о вывозе нефти в Иран, Среднюю Азию, Турцию и Индию, а также о годовых доходах, приобретаемых за счет нефти. Российским следом, как видим, тут и не пахнет.

При этом, азербайджанский след в нефтяной истории России имеется и более, чем огромный. Да, я говорю об уроженце Шамкирского района Фармане Салманове. Этот выпускник Азербайджанского индустриального института является первооткрывателем сибирской нефти. «Шуму было много, мы же связь отключили. С должности меня хотели снять. Но, в конце концов, разрешили остаться. Сначала ютились на вокзале вместе с женами и детьми. А 21 марта 1961 года, на мой любимый азербайджанский праздник — Новруз байрам, первая скважина в районе селения Мегион дала фонтан нефти. Я прыгал и кричал: «Мы победили!», — вспоминал Ф.Салманов.

Это было более полувека назад. А сейчас, Западно-Сибирская нефтяная база является крупнейшим в мире нефтегазоносным бассейном. Она расположена на территории Тюменской, Омской, Курганской, Томской, частично Свердловской, Челябинской, Новосибирской областей, Красноярского и Алтайского краев. Общая площадь бассейна составляет 3,5 миллиона км. Здесь добывается около 70% российской нефти.

Такова история, которую, уверен, прекрасно знает Владимир Жириновский. Знает он наверняка и о том, что ни один политик в Азербайджане никогда не предъявлял территориальных претензий к РФ, не проявлял неуважения к суверенитету и независимости данного государства. И никаких разговоров о том, что РФ обязана чем-то Азербайджану потому, что есть фактор Салманова, тоже никто не ведет.

Наша страна проводит взаимно уважительную политику в отношениях со всеми своими соседями, за исключением Армении, что оккупировала 20% территории нашей страны. Азербайджан инициирует и реализует взаимовыгодные транспортные проекты, прибыль от которых получают все задействованные в них государства. И Азербайджан заинтересован во всестороннем, но равноправном и взаимовыгодном развитии отношений с Россией. Иной тон, выбранный в частности Жириновским, в диалоге с нашей страной неприемлем. Он годится разве что для потехи российской телевизионной аудитории.

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