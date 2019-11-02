В Барде в результате столкновения двух Жигули пострадали 6 человек

В Бардинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали несколько человек.

Как передает Oxu.Az, инцидент был зафиксирован в селе Соганвердиляр.

В результате столкновения автомобилей ВАЗ-2106 и ВАЗ-21010 пострадали 6 человек:

Гусейнов Али Аллахверди оглы, 1991 года рождения,

Асланова Сабина Закир гызы, 1988 года,

Асланов Роял Эмин оглы, 2011 года рождения,

Асланов Эльхан Эмин оглы, 2010 года рождения,

Байрамов Вахид Дашгын оглы, 2005 года рождения

Абышов Агамурад Асад оглы, 1992 года рождения.

Раненые были доставлены в Бардинскую центральную районную больницу. По словам медиков состояние их оценивается, как средне-тяжелое.

По факту ведется расследование.