Роухани: Движение неприсоединения может сыграть роль в урегулировании конфликтов

Независимым странам сегодня нужна координация и синэргия для движения вперед, и Движение неприсоединения может помочь в соблюдении их национальных интересов. Как передает Report, об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани на XVIII саммите стран Движения неприсоединения в Баку.

«Я хотел бы поблагодарить за президента братской страны Азербайджан Ильхама Алиева за его усилия и гостеприимство», — заявил Х.Роухани.

Х.Роухани отметил, что организация Движения неприсоединения может помочь в глобальном плане решению ряда проблем, в том числе в вопросе противодействия терроризму, установлению стабильности в мире и ряде регионов, налаживанию сотрудничества для соблюдения международного права. «Независимым странам сегодня требуется большее координации и синергии для движения вперед. Движение может помочь этому, обеспечив налаживание связей между данными странами для соблюдения национальных интересов», — отметил иранский президент.