В столице Грузии отметили «Тбилисоба»

5 октября в столице Грузии отмечен традиционный праздник «Тбилисоба».

В рамках праздничных мероприятий в центре Тбилиси организована ярмарка продукции сельского хозяйства, пищевой и легкой промышленности. Представители государства и правительства Грузии прогулялись по улицам и паркам, где проходят праздничные мероприятия, поздравили народ. В рамках праздничных дней также организована интересная концертная программа.

На этом празднике граждане Грузии организовывают на улицах, проспектах и в парках продажу национальных сувениров. Праздник «Тбилисоба», который отмечается с октября 1979 года, будет продолжаться два дня.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в связи с праздничным мероприятием около тбилисского парка 9 Апреля на улице Атонели близ Администрации Президента создан уголок Азербайджана.

В уголке, открытом по инициативе посольства Азербайджана в Грузии, представлены образцы нашей культуры и национальной кухни.

Посетители здесь могут отведать шекербуру и пахлаву с чаем из самовара, а также известное вино «Карабах».

Посол Дурсун Гасанов, председатель Азербайджанского государственного агентства по туризму Фуад Нагиев, председатель Совета аксакалов Грузии Исак Новрузов, председатель группы дружбы по азербайджано-грузинским межпарламентским связям Милли Меджлиса Афлатун Амашов, сотрудники грузинского представительства SOCAR посетили уголок.

Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе поздравил азербайджанцев с праздником.

На мероприятии азербайджанцы, участники фольклорного танцевального ансамбля «Джейран», действующего в Тбилиси, выступили с интересной концертной программой.