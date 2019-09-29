Захарова потребовала, чтобы США обнародовали стенограммы переговоров Обамы

Вашингтон должен обнародовать стенограммы закрытых переговоров и телефонных бесед бывшего президента США Барака Обамы с лидерами других стран.

С соответствующим призывом выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Первого канала».

«Будьте добры, представьте мировой общественности выступления и соответствующие стенограммы закрытых переговоров, телефонных разговоров господина Обамы с мировыми лидерами по международным вопросам», — обратилась она к американским властям.

Захарова подчеркнула, что многие вопросы, имеющие отношение к связанным с администрацией Обамы международным конфликтам, до сих пор остаются без ответа. В частности, речь идет Ближневосточном регионе и Северной Африке.

Ранее Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. Это было сделано после разразившегося скандала, в рамках которого Трампа обвинили в давлении на президента Украины.

Захарова также заявляла, что обнародование телефонной беседы лидеров США и Украины показало, что вести переговоры с Вашингтоном может быть опасна.

Позже на Украине призвали Зеленского опубликовала записи его разговоров с российским лидером Владимиром Путиным (aif.ru)

| 2019-09-29T22:40:28+00:00 30 сентября 2019, 03:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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