Захарова потребовала, чтобы США обнародовали стенограммы переговоров Обамы

Вашингтон должен обнародовать стенограммы закрытых переговоров и телефонных бесед бывшего президента США Барака Обамы с лидерами других стран.

С соответствующим призывом выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Первого канала».

«Будьте добры, представьте мировой общественности выступления и соответствующие стенограммы закрытых переговоров, телефонных разговоров господина Обамы с мировыми лидерами по международным вопросам», — обратилась она к американским властям.

Захарова подчеркнула, что многие вопросы, имеющие отношение к связанным с администрацией Обамы международным конфликтам, до сих пор остаются без ответа. В частности, речь идет Ближневосточном регионе и Северной Африке.

Ранее Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. Это было сделано после разразившегося скандала, в рамках которого Трампа обвинили в давлении на президента Украины.

Захарова также заявляла, что обнародование телефонной беседы лидеров США и Украины показало, что вести переговоры с Вашингтоном может быть опасна.

Позже на Украине призвали Зеленского опубликовала записи его разговоров с российским лидером Владимиром Путиным (aif.ru)