9 человек из-за укусов змей обратились в Клинический медцентр

«С начала июня в отделение токсикологии Клинического медицинского центра в связи с укусом змей обратились 9 человек».

Об этом Report сообщил завотделом Центра, главный токсиколог Азер Магсудов.

В июне в отделение также обратились еще 3 людей, ужаленных скорпионом.

По словам А.Магсудова, состояние всех троих было тяжелым: «На данный момент в медицинском учреждении продолжается лечение одного человека. Его состояние нормальное. За это время 11 человек отравились лекарствами, двое из них малолетние дети. После оказания медицинской помощи все пациенты были выписаны».

«Три человека отравились уксусной кислотой, им также оказана медицинская помощь», — сказал А.Магсудов.