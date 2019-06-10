9 часов без телевидения — в Азербайджане проводится профилактика эфира

10 июня в Азербайджане объявлена комплексная профилактика эфира телерадиовещания.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Производственное объединение «Телерадио», сегодня с 06:00 до 15:00 по бакинскому времени на территории страны будет временно прекращено наземное вещание телевидения и радио.

Остановка вещания связана с плановыми профилактическими работами, которые производит ПО «Спутниковая связь».

Отметим, что согласно графику профилактик они проводятся 4 раза в году и следующая запланирована на 16-е сентября.