9 апреля в Алжире утвердят главу государства

Алжирский парламент в предстоящий вторник, 9 апреля, проведет заседание с участием депутатов обеих палат парламента — Национального народного собрания (нижней палаты) и Совета нации (верхней палаты) — для утверждения нового главы государства после того, как 2 апреля президент Абдельазиз Бутефлика подал в отставку. Об этом, как передает информационное агентство Algeria Press Service (АPS), говорится в обнародованном в субботу коммюнике Совета нации.

2 апреля Абдельазиз Бутефлика после полутора месяцев народных волнений и под давлением армии объявил о своем уходе с поста. Уже на следующий день Конституционный совет (КС) объявил пост президента вакантным. А 4 апреля представители парламента по итогам закрытого заседания приняли утвержденный КС акт об отставке Бутефлики.

Согласно алжирскому законодательству, пост главы государства должен занять председатель Совета нации, которым сейчас является 77-летний Абделькадер Бенсалех. Он сможет находиться на высшей должности не более 90 дней, в течение которых должны пройти президентские выборы. При этом выдвигать свою кандидатуру на них временный президент права не имеет.