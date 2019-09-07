Роберта Мугабе похоронят на кладбище «Акр национальных героев»

Правительство Зимбабве приняло решение похоронить бывшего президента Роберта Мугабе на национальном кладбище в Хараре, известном как «Акр национальных героев». Об этом сообщило в субботу угандийское информационное агентство Kabuubi Media Africa со ссылкой на заместителя официального представителя зимбабвийского правительства Энержи Мутоди.

«Мугабе будет захоронен в национальной святыне, он заслуживает этого», — подчеркнул Мутоди.

«Акр национальных героев» имеет статус национального пантеона. Это также означает, что похороны будут иметь государственный статус, отмечают африканские комментаторы.

Роберт Мугабе умер в минувшую пятницу в возрасте 95 лет в больнице в Сингапуре.

| 2019-09-07T22:28:32+00:00 7 сентября 2019, 22:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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