Роберта Мугабе похоронят на кладбище «Акр национальных героев»

Правительство Зимбабве приняло решение похоронить бывшего президента Роберта Мугабе на национальном кладбище в Хараре, известном как «Акр национальных героев». Об этом сообщило в субботу угандийское информационное агентство Kabuubi Media Africa со ссылкой на заместителя официального представителя зимбабвийского правительства Энержи Мутоди.

«Мугабе будет захоронен в национальной святыне, он заслуживает этого», — подчеркнул Мутоди.

«Акр национальных героев» имеет статус национального пантеона. Это также означает, что похороны будут иметь государственный статус, отмечают африканские комментаторы.

Роберт Мугабе умер в минувшую пятницу в возрасте 95 лет в больнице в Сингапуре.