Глава администрации Гонконга готова пойти на уступки протестующим

По данным источников газеты, о своем решении Кэрри Лэм объявит во второй половине дня в среду. Почти сразу же после начала протестов Кэрри Лэм отложила рассмотрение законопроекта и позже заявила, что он «мертв», однако это не убедило его противников, которые уже более 13 недель добиваются выполнения своих требований, собирая многотысячные демонстрации, часто выливающиеся в ожесточенные столкновения с полицией.